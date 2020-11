Halo 4 arriverà a novembre sulla Master Chief Collection

Non ci sarà molto da aspettare perché il quarto capitolo delle avventure del soldato verde arrivi su PC. 343 Industries ha infatti da poco annunciato che Halo 4 entrerà a far parte della Master Chief Collection a partire dal 19 novembre. E, come da tradizione, 343 ci ha anche offerto la possibilità di rivedere un video ben noto ai fan della saga.

Halo 4 ci porterà a scoprire il misterioso mondo di Requiem, potendo beneficiare di tutta una serie di migliorie tecniche. Il titolo, infatti, supporterà una risoluzione fino a 4K e più di 60 frame al secondo, oltre a tutti quei cambiamenti tipici dell’esperienza PC a cui la Master Chief Collection ci ha già abituati, e cioè supporto completo ai controlli con mouse e tastiera, regolazione del FOV e supporto ai monitor ultrawide.

Per chi preferisce le sparatore multiplayer a quelle della campagna, Halo 4 porterà con sé ben 25 mappe, oltre a un sistema di personalizzazione dell’armatura migliorato e aggiornato. Ricordiamo, infine, che questo sarà l’ultimo capitolo della serie ad arrivare sulla Master Chief Collection: 343 ha infatti reso noto di non avere piani in merito ad Halo 5.