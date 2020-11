Marvel's Spider-Man Remastered supporterà i salvataggi da PS4

Insomniac Games ha deciso di accogliere le richieste dei fan offrendo la possibilità di trasferire i salvataggi della versione PS4 di Marvel’s Spider-Man su PS5 in modo tale che siano compatibili con la versione Remastered.

Lo studio è intervenuto su Twitter affermando di essere al lavoro su un aggiornamento gratuito in arrivo intorno al Giorno del Ringraziamento, che quest’anno cade il 26 novembre. Questo update per la versione PS4 non solo sbloccherà la possibilità di trasferire i file di salvataggio su PS5, ma introdurrà anche tre nuovi costumi per ora disponibili soltanto nella versione next-gen.

