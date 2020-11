Devil May Cry 5 Special Edition: ecco il trailer di lancio

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Devil May Cry 5 Special Edition, da oggi disponibile su Xbox Series X e Series S, e in arrivo su PS5 (qui la nostra recensione) il giorno di lancio della console.

I giocatori possono abilitare frame rate fino a 120 fps, giocare a risoluzione 4K e combattere tra i riflessi realistici, le ombre e l’illuminazione vivida creati utilizzando la tecnologia ray tracing (feature non disponibile su Xbox Series S). Disponibile anche la difficoltà Legendary Dark Knight, che aggiunge una quantità folle di nemici a ogni incontro, e la maggiore velocità della modalità Turbo per le combo più eleganti. Inoltre, Devil May Cry 5 Special Edition introduce Vergil come personaggio giocabile.

Da notare, infine, che in un primo momento il gioco sarà disponibile solo in formato digitale: le versioni fisiche saranno immesse sul mercato dal 1° dicembre 2020.