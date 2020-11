Thermaltake presenta il case Mini ITX The Tower 100

Thermaltake ha presentato il suo nuovo case The Tower 100, disponibile dal 20 novembre in due colorazioni: Black e Snow White.

Basato sul design dell’iconico The Tower 900, questo nuovo case Mini ITX presenta tre superfici di vetro temperato spesse 4 millimetri e un notevole sistema di aerazione. Il nuovo case di Thermaltake supporta le ultime novità sul fronte hardware, comprese le nuovissime GPU serie 30 di Nvidia, garantendo un’espendibilità senza precedenti per le configurazioni di fascia alta.

Per quanto riguarda le dimensioni, entrambi i case The Tower 100 sono 462,2x266x266 (dimensioni espresse in millimetri). La versione Black verrà venduta a un prezzo consigliato di € 95,90, mentre quella Snow White costerà € 105,90. Entrambi, lo ricordiamo, saranno disponibili a partire dal prossimo 20 novembre.