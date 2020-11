Take-Two acquisirà Codemasters, trovato l'accordo

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi arriva la conferma ufficiale: Take-Two acquisirà Codemasters. Secondo quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, i consigli di amministrazione di entrambe le compagnie hanno dato il via libera all’accordo che porterà Take-Two a finalizzare l’acquisto di Codemasters entro il 31 marzo 2021.

L’acquisizione costerà 726 milioni di sterline (circa 815 milioni di euro) in contanti e quote azionarie, dando così a Take-Two il possesso al 100% della compagnia di sviluppo e publishing britannica. Frank Sagnier e Rashid Varachia, rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario di Codemasters, rimarranno nell’organico della compagnia dopo l’acquisizione.

