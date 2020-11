Annunciato Sam & Max Save the World Remastered per PC e Switch

Skunkape Games ha annunciato Sam & Max Save the World Remastered, in arrivo tra poche settimane sia su PC che su Nintendo Switch.

L’avventura della defunta Telltale Games che vede come protagonisti i due famosissimi poliziotti freelance tornerà con una veste grafica rimodernata a partire dal prossimo 2 dicembre. L’opera di rimodernamento è portata avanti da un team formato da alcuni degli sviluppatori originali con la benedizione di Steve Purcell, il creatore di Sam & Max. Il gioco verrà venduto al prezzo di € 16,79, tuttavia i possessori della versione originale su Steam o GOG potranno acquistare l’edizione rimasterizzata approfittando di uno sconto del 50%.

Infine, gli sviluppatori fanno sapere di aver intenzione di rimasterizzare anche le altre due stagioni di Sam & Max, dunque Beyond Time and Space e The Devil’s Playhouse, anche se non si hanno ancora notizie circa eventuali finestre di lancio.