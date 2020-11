DOOM Eternal: la versione next gen non sarà disponibile al lancio

Per ogni vero Slayer, poche cose sono meglio di poter massacrare demoni in alta definizione, e siamo sicuri che molti non vedranno l’ora di sperimentare DOOM Eternal sulle nuove console. Stando alle FAQ rilasciate da Id Software e Bethesda, però, sembra che ci sarà da aspettare qualche tempo per una vera versione next gen, che non sarà disponibile a partire dal day 1. Bethesda non ha fornito finestre di lancio per le versione PS5 e Xbox Series X | S di DOOM Eternal, ma ha promesso che ci terrà aggiornati.

Per il resto, le FAQ contengono una serie di informazioni che ormai abbiamo imparato a conoscere per tanti altri giochi: passaggio di generazione gratuito all’interno della stessa famiglia di console, mantenimento dei salvataggi e di ogni DLC acquistato. Occhio però se avete comprato il gioco in versione fisica, perché qui c’è qualche caveat. Anche in questo caso il passaggio di generazione sarà gratuito, ma richiederà necessariamente il disco; di conseguenza, non sarà possibile fare il passaggio su console digitali, come la Xbox Series S e la versione da 399€ della PS5. E il disco continunerà ad essere necessario anche dopo aver fatto il passaggio, quindi occhio a non smarrirlo o a prestarlo ad amici poco ligi.

Infine, sembra che l’arrivo di questa versione next gen non sarà accompagnato da aggiornamenti di tipo tecnico per la versione PC. Con tutta probabilità, pensiamo noi, perché in larga parte già presenti.