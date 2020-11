Exit the Gungeon arriva su PS4 e Xbox One

Inizialmente partito come gioco mobile, Exit the Gungeon può finalmente vantarsi di essere arrivato su tutte le famiglie di console. Come annunciato dallo sviluppatore Dodge Roll Games, lo spinoff di Enter the Gungeon sarà disponibile a partire da venerdì 13 anche su PlayStation 4 e Xbox One. Non solo: a partire dallo stesso giorno, su tutte le piattaforme Exit the Gungeon riceverà anche l’aggiornamento gratuito Hello to Arms, che includerà nuove armi e oggetti, la modalità Arsenale (che ci permetterà di portare con noi tutte le armi che troviamo), nuovi mercanti e… il Glocktopus. Non sappiamo di preciso se quest’ultimo sia un nemico o un alleato, ma non riusciamo a levarci dalla testa l’immagine di un polpo con una pistola per tentacolo e non siamo sicuri se provare ammirazione o terrore.

