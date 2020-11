Il fatto che SEGA fosse rimasta piacevolmente colpita dalle performance su PC di Persona 4 Golden già era noto, e già allora il CEO Haruki Satomi aveva espresso l’intenzione di promuovere riedizioni di vario tipo. Questo orientamento è stato confermato nell’ultimo resoconto fiscale, facendo riferimento diretto ai titoli di Atlus. Riportiamo la citazione in merito come tradotta da Gematsu.

“Per quanto riguarda Steam, anche se non abbiamo rilasciato attivamente titoli Atlus su PC, abbiamo pensato che ci fosse un buon potenziale e rilasciato un port di Persona 4 Golden su PC. La risposta degli utenti è stata ben al di là delle nostre aspettative. Detto questo, speriamo di lanciare titoli del catalogo Atlus su varie piattaforme, sia come port diretti che come remaster o remake.”

Leggendo le parola di Satomi, viene immediato pensare alla recente versione rimasterizzata di Shin Megami Tensei III: Nocturne (che sì, includerà anche Dante di Devil May Cry). Solo il tempo potrà dire cosa frulla in mente a Sega Sammy, ma siamo sicuri che una buona fetta dell’utenza PC non vedrebbe di cattivo occhio un port dell’ottimo Persona 5.