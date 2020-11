Planet Coaster: Console Edition ora disponibile

C’è voluto qualche annetto, considerato che il gioco è dal 2016 su PC, ma finalmente Planet Coaster: Console Edition è disponibile, da oggi su PlayStation 4, Xbox e Xbox Series X | S; gli utenti PlayStation 5 dovranno ovviamente aspettare il lancio della console, previsto per il 19 novembre. Se temete di perdervi il bonus preorder, non temete: la sua disponibilità è stata estesa fino al 24 di novembre. Planet Coaster: Console Edition include comandi e interfaccia ridisegnati per essere sfruttati al meglio anche da chi gioca su console.

Con l’arrivo della versione per console, Planet Coaster si arricchirà anche del Frontier Workshop, una nuova piattaforma dove condividere i nostri sprazzi di genio con tutto il mondo, e alla quale potremo accedere nel gioco, su PC e anche su smartphone. Per i più appassionati, è disponibile Planet Coaster: Deluxe Edition, che oltre al gioco base includerà anche i DLC Magnificent Rides Collection e Classic Rides Collection, per un totale di 18 nuove giostre e montagne russe.

Due ultime note: Planet Coaster: Console Edition prevede il passaggio di generazione gratuito quando la versione next gen sarà disponibile. Inoltre, il titolo di Frontier Developments sarà parte dell’Xbox Game Pass fin dal momento del lancio.