Tripwire Interactive e Deep Silver hanno annunciato che il loro open world Maneater è ora disponibile su console di nuova generazione. Ovviamente, questo significa che per ora il gioco è arrivato su Xbox Series X | S, dato che in Italia la PlayStation 5 lancerà il 19 novembre. Per chi già possiede il titolo su PlayStation 4 o Xbox One, il passaggio di generazione sarà gratuito; sulle nuove console, i giocatori potranno provare il supporto a 4K HDR nativo, 60 frame al secondo e nuovi effetti di illuminazione. Su PS5, è previsto il supporto al feedback aptico del DualSense. Anche la versione PC riceverà aggiornamenti di nuova generazione, ma per questi ultimi bisognerà aspettare la prima metà del 2021.

Ricordiamo che Maneater, come suggerito dal titolo, ci cala nel ruolo di uno squalo impegnato a divorare quanti più deliziosi essere umani possibili, evolvendosi e crescendo; gli sviluppatori sono arrivati a definire il loro titolo uno ShARkPG, termine che riportiamo per dovere di cronaca. Non ci saranno solo gli umani, però, a contestare il nostro dominio sul regno acquatico, ma anche feroci predatori selvatici. Potete trovare altre informazioni sul titolo di Tripwire nella nostra recensione.