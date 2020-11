Observer System Redux: ecco il trailer di lancio della versione next gen

Bloober Team si sta decisamente dando da fare in queste settimane. Oltre ad essere al lavoro su The Medium e ad aver da poco lanciato la version VR di Blair Witch, lo studio polacco ha infatti portato a termine anche Observer System Redux, una versione aggiornata della sua avventura horror cyberpunk pensata per PC e console di nuova generazione. Per l’occasione, Bloober ha anche preparato un trailer di lancio.

Ricordiamo che Observer System Redux non si limita ad aggiornare semplicemente risoluzione e framerate del gioco, ma introduce anche nuove componenti di gameplay, con tre nuove investigazioni secondarie, uno stealth rivisitato e nuove meccaniche. Il tutto, ovviamente, condito dal Ray Tracing e dall’illuminazione HDR, che non possono che rendere i fumosi vicoli per cui si aggira Daniel Lazarski (interpretato da Rutger Hauer) alla ricerca di risposte su ciò che è accaduto a suo figlio.