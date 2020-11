Xbox Series X: Amazon avverte che l'attesa potrebbe arrivare a dicembre

Se l’attesa per PlayStation 5 si fa spasmodica – al punto che Sony ha avvisato che, per motivi di sicurezza sanitaria, il 19 non ne troveremo nei negozi – anche la concorrenza non sembra essere da meno. A quanto pare, infatti, Amazon ha spedito delle mail ad alcuni suoi clienti per avvisarli di non tenere il fiato in sospeso in attesa delle loro Xbox Series X. Addirittura, alcuni utenti si sono sentiti dire che “ci aspettiamo che riceverete la vostra console entro il 31 dicembre o prima.” Insomma, certo non una prospettiva rassicurante per chi ha preordinato la console sperando proprio di poterla ricevere, se non al lancio, almeno in tempi brevi.

Sembra però che i magazzini di Amazon non siano in grado di stare dietro all’intensa domanda. In una dichiarazione a Gamesindustry, il colosso ha fatto sapere che “abbiamo ricevuto una soverchiante domanda a livello globale dai parte dei nostri fan per la prossima generazione di Xbox. Stiamo lavorando instancabilmente con i nostri partner per rifornire le scorte di hardware Xbox prima possibile.” Speriamo che ci voglia meno di un mese e mezzo.