Annunciata la Serious Sam Collection per Nintendo Switch

Devolver Digital ha annunciato Serious Sam Collection, una raccolta contenente tre degli iconici sparatutto targati Croteam in dirittura di arrivo su Nintendo Switch.

La collection include Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter e Serious Sam 3: BFE, incluse le espansioni di quest’ultimo. Sarà disponibile anche una modalità multiplayer locale in split-screen e la co-op fino a un massimo di quattro giocatori.

Serious Sam Collection sarà disponibile dal 17 novembre attraverso il Nintendo eShop.