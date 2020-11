Football Manager 2021: disponibile la versione beta su PC

SEGA e Sports Interactive hanno fatto sapere che la versione beta di Football Manager 2021 è ora disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store.

L’accesso alla beta è disponibile a tutti coloro che hanno pre-acquistato il gioco, i quali possono lanciare già il gioco direttamente dalla propria libreria. Chi non ha ancora effettuato il pre-order può farlo fino al 24 novembre approfittando di uno sconto del 10%.

Segnaliamo che la versione beta è un’edizione quasi completa (ma non definitiva) del gioco, per cui i giocatori potrebbero incappare in alcuni bug durante le proprie avventure in panchina. Tutti i problemi possono essere segnalati direttamente al team di sviluppo di Sports Interactive tramite la funzione “Segnala un bug” presente all’interno della sidebar del menu di gioco. Le modalità online sono già disponibili, ma fino al 24 novembre, data di pubblicazione della versione definitiva, non sarà supportato né Steam Workshop, né saranno disponibili gli editor in-game. Infine, le carriere in modalità per giocatore singolo iniziate nella beta di Football Manager 2021 potranno essere trasferite nel gioco completo.

