Medal of Honor: Above and Beyond, Respawn illustra la modalità Gallery

Respawn Entertainment ha confezionato un nuovo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond per illustrare la modalità Gallery inclusa nel gioco, ossia una serie di interviste ai veterani sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale.

La Gallery comprende una coinvolgente raccolta di brevi documentari diretti da Anthony Giacchino dove i protagonisti sono i veterani della Seconda Guerra Mondiale. COLETTE, un cortometraggio cinematografico incentrato su un combattente della resistenza francese e creato appositamente per il gioco, ha vinto il premio come Best Short Documentary al Big Sky Documentary Film Festival di inizio anno. La Gallery immergerà in dettagli ancora più autentici e realistici i giocatori, che potranno rivivere la storia bellica attraverso un’incredibile esperienza interattiva. La Gallery presenta interviste, storie raccontate dai veterani direttamente dalle località europee in cui si trovavano più di 75 anni fa e filmati immersivi in VR a 360° raffiguranti i luoghi chiave della Seconda Guerra Mondiale.

Vi ricordiamo che Medal of Honor: Above and Beyond uscirà il prossimo 11 dicembre per i visori Oculus.