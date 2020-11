Bridge Constructor: The Walking Dead, ecco la data di uscita

Headup ha annunciato la data di uscita di Bridge Constructor: The Walking Dead, puzzle game ispirato alla serie televisiva del network AMC, a sua volta tratta dall’omonima graphic novel.

In Bridge Constructor: The Walking Dead sarà compito del giocatore costruire ponti affinché i protagonisti possano superare incolumi le orde di zombi che popolano i vari livelli. Il gioco sarà disponibile dal 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch e dispositivi mobili. È prevista anche una versione per PS5, tuttavia questa è ancora sprovvista di data di uscita.