Oculus Quest presenta la sua lineup di titoli per restare in forma

Si avvicina la stagione invernale, le giornate si fanno più fredde la voglia di andare fuori a fare attività fisica tende a non essere più così alta; complice anche quell’altra cosa che costringe un po’ tutti a restare chiusi in casa volenti a nolenti. Fortunatamente in questo senso ci viene in aiuto il VR, e in particolare Oculus Quest, che offre una serie di titoli perfetti per tenere attivi sia il corpo che la mente. Andiamo a vederli assieme.

Beat Saber . Come non partire da uno dei titoli per VR più famosi? Con questo rhythm game farete meglio ad avere i riflessi pronti, perché i cubi che viaggiano a tempo di musica non staranno certo ad aspettare i vostri comodi.

. Come non partire da uno dei titoli per VR più famosi? Con questo farete meglio ad avere i riflessi pronti, perché i cubi che viaggiano a tempo di musica non staranno certo ad aspettare i vostri comodi. Pistol Whip . Volete sentirvi come John Wick e ormai avete sfondato il visore a furia di giocare a Superhot? Pistol Whip è il titolo perfetto per farvi sentire un vero eroe dei film d’azione.

. Volete sentirvi come John Wick e ormai avete sfondato il visore a furia di giocare a Superhot? è il titolo perfetto per farvi sentire un vero eroe dei film d’azione. Thrill of the Fight . Se alle spade laser e alle pistole preferite un approccio più personale, Thrill of the Fight ricostruisce una realistica esperienza di un’arena da boxe. Tirate dritti, rovesci e schivate pericolosi montanti, ma mi raccomando, prima assicuratevi di avere abbastanza spazio a disposizione!

. Se alle spade laser e alle pistole preferite un approccio più personale, ricostruisce una realistica esperienza di un’arena da boxe. Tirate dritti, rovesci e schivate pericolosi montanti, ma mi raccomando, prima assicuratevi di avere abbastanza spazio a disposizione! Guided Tai Chi . Per chi preferisce passatempi più rilassanti, il titolo di Cubicle Ninjas e i suoi 200 allenamenti ispirati a questa antica arte sono la scelta giusta per voi.

. Per chi preferisce passatempi più rilassanti, il titolo di e i suoi 200 allenamenti ispirati a questa antica arte sono la scelta giusta per voi. FitXR . Come poteva mancare un titolo che ci permette di partecipare a una lezione di fitness nella piena comodità della nostra casa?

. Come poteva mancare un titolo che ci permette di partecipare a una nella piena comodità della nostra casa? The Climb . Scalare montagne a mani nude non è certo esercizio per tutti, ma con The Climb la pratica diventa molto più accessibile (e meno pericolosa, aggiungiamo noi).

. Scalare montagne a mani nude non è certo esercizio per tutti, ma con la pratica diventa molto più accessibile (e meno pericolosa, aggiungiamo noi). TRIPP. Se dopo aver partecipato a intensi scontri a fuoco, fatto a pugni e scalato montagne avete bisogno di un po’ di tranquillità, gli esercizi di meditazione di TRIPP sono lì che vi aspettano.

Ricordiamo che tutti questi titoli sono compatibili sia con Oculus Quest che con il nuovo visore Oculus Quest 2.