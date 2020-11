Destiny 2: il Crogiolo supporterà 120 fps su console next-gen

Nel corso dello show di lancio per Xbox Series X e Series S, Phil Spencer ha avuto una bella chiacchierata con il CEO di Bungie Pete Parsons. Fra le altre cose di cui i due hanno parlato, quest’ultimo ne ha anche approfittato per annunciare che la modalità Crogiolo di Destiny 2 supporterà i 120 fps; un significativo miglioramento rispetto al resto del contenuto, che viaggerà invece a 60 fps. Parsons non ha specificato le console su cui questa feature sarà presente, ma visto un precedente post di Bungie sembra plausibile che, oltre ovviamente alla Xbox Series X, potremo aspettarcela su PS5 ma non su Xbox Series S.

Ricordiamo che questo miglioramento tecnico non arriverà in contemporanea con Destiny 2: Oltre la Luce, l’espansione disponibile da ora e per la quale potrete attendervi la nostra recensione nei prossimi giorni, ma con la patch next-gen prevista per l’8 dicembre. E siamo sicuri che agli appassionati di PvP la fluidità assicurata dalle console di nuova generazione non potrà che far piacere.