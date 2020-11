Sony conferma che il supporto a PS4 durerà altri 3 anni

A dispetto del lancio della nuova generazione di console, sembra che Sony non sia intenzionata ad abbandonare la PS4 ancora per qualche anno. Nel corso di un’intervista al quotidiano in lingua giapponese AV Watch, riportata da TweakTown, il vice presidente di Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino ha infatti dichiarato che “l’aspettativa attuale è che la transizione da PS4 a PS5 impiegherà circa tre anni.”

Questo significa che nel frattempo possiamo aspettarci che non mancheranno i titoli crossgenerazionali, anche se ovviamente già si sono visti i casi in cui sviluppatori preferiranno sfruttare in pieno le promesse dell’hardware di nuova generazione; è così, per esempio, per Deathloop e Ratchet & Clank: Rift Apart, entrambi non previsti per PS4. Nel caso di quest’ultimo, in particolare, Insomniac lo aveva definito come un titolo che non potrebbe mai funzionare su console attuali. Ma in ogni caso, tre anni di ulteriore supporto porterebbero la carriera della PS4 a dieci anni totali: un periodo dalla durata più che invidiabile.