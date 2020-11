Rocket League girerà a 120 fps su Xbox Series X, ma non su PS5

Nel suo ultimo aggiornamento, Psyonix ha rivelato cosa i giocatori di Rocket League potranno aspettarsi dalle versione next gen del bizzarro titolo sportivo. Particolare interessante è il fatto che, sebbene al lancio sia Xbox Series X che PS5 supporteranno 4K, 60 fps e HDR, le console Microsoft in seguito riceveranno un aggiornamento che introdurrà la modalità performance. Per la nuova ammiraglia Microsoft questo significherà una risoluzione ridotta di gioco ridotta (2688×1512; l’UI rimarrà invariata) e 120 fps, mentre su Xbox Series S potremo aspettarci risoluzione 1344×756 e 120 fps, in entrambi i casi con supporto ad HDR.

Sembra, però, che la PS5 non potrà approfittare di questa modalità performance, dato che nel suo post Psyonix non ne fa cenno. Resta da vedere se verrà introdotta in seguito.