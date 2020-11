Metroid: Samus Returns potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Negli ultimi giorni, Nintendo ha presentato un nuovo set per trasformare l’aspetto del nostro Switch in una console completamente dedicata a Super Metroid, con tanto di dock riadattato per avere l’aspetto di una cartuccia per SNES. Ad attirare l’attenzione, però, non è stata tanto l’estetica di nuovo prodotto ma una delle immagini di corredo, che ritrae un giovanotto impegnato a giocare con la sua console Nintendo in modalità portatile. Se non riuscite a capire cosa c’è di strano, vi aiutiamo noi: il gioco riprodotto è Metroid: Samus Returns, uscito nel 2017 su Nintendo 3DS e non ancora arrivato su Nintendo Switch.

Che si tratti di un errore? Di un’immagine scelta a caso a uno stagista poco attento? O piuttosto di un’anticipazione di novità in arrivo per Samus Aran, magari collegate a quel remake di cui si è parlato negli ultimi mesi? Solo il tempo (e Nintendo) potrà dirlo.