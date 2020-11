Astro's Playroom: Sony promette novità in arrivo per Astro

Non chiamatela tech demo, ci aveva detto Stefano Calzati nella sua recensione. E può darsi che anche gli sviluppatori stessi intendano Astro’s Playroom come qualcosa di molto di più di un semplice showcase di ciò che può fare il DualSense di PS5. In un post dedicato al suo titolo e a cosa i giocatori potranno aspettarsi a partire dal 19 novembre, Nicolas Doucet di Sony Interactive Entertainment Japan ha promesso che “Astro tornerà presto con altre novità”.

Poche parole, che non lasciano intuire molto su cosa aspettarci dal robottino bianco in futuro: forse nuove avventure, anch’esse orientate a dimostrare le potenzialità del DualSense? Chissà. Di sicuro, Astro’s Playroom è stato recepito incredibilmente bene dalla critica, come testimoniato dall’accolades trailer.