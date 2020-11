AEW Games annuncia tre nuovi titoli legati al wrestling

Se siete fan del wrestling, ma allo stesso tempo l’offerta videoludica di 2K non fa per voi, buone notizie in arrivo. AEW (All-Elite Wrestling) ha infatti annunciato nella serata di ieri di avere aperto una divisione dedicata ai videogiochi, con tre titoli già in cantiere. Il primo, e quello che molto più probabilmente attirerà gli interessi dei fan, è un titolo di wrestling e ancora senza un titolo; ciò che rende succoso questo annuncio è il fatto che al timone di questo gioco AEW Games ha messo Yuke, gli sviluppatori giapponesi famosi per alcuni dei titoli di wrestling più noti, e in particolare Hideyuki “Geta” Iwashita, direttore dell’ancora insuperato WWF No Mercy. Questo gioco senzanome è presumibilmente ancora alle prime fasi di sviluppo, ma nel corso della presentazione abbiamo potuto vedere qualche scambio di sane badilate. Purtroppo, AEW Games non ha annunciato nessuna finestra di lancio né console previste.

Gli altri due titoli, invece, sono pensati per il mercato mobile. AEW Elite General Manager, previsto per l’inizio del 2021, ci vedrà calarci nelle scarpe di un dirigente di una lega di pro-wrestling, e cercare di portarla al successo arruolando superstar e organizzando eventi. AEW Casino: Double or Nothing, invece, si prospetta come un gioco di casinò caratterizzato da un’estetica a tema AEW, e arriverà nel corso di quest’inverno.