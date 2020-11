Deathloop: la data di lancio è fissata per il maggio 2021

Dopo l’annuncio del rinvio diffuso qualche settimana fa, sembra che Arkane Lyon abbia deciso la nuova data di lancio per Deathloop. Il titolo è infatti apparso sul PlayStatione Store neozelandese, e a quanto pare sarà disponibile dal 20 maggio 2021; anche se questa è la data per PS5, è plausibile che il gioco arriverà nella stessa data anche su PC. Sarà inoltre disponibile una Deluxe Edition, che oltre al gioco includerà tre armi speciali, due aspetti alternativi per il protagonista e la soundtrack del gioco.

Ricordiamo che Deathloop, sviluppato dai creatori di Dishonored e Prey, ci mette nei panni di Colt, bloccato in un loop temporale di ventiquattr’ore su un’isola piena di gente del tutto intenzionata ad ammazzarlo. L’unica via di fuga consiste nel dare la caccia a otto bersagli speciali, portandola a termine in questo lasso limitato di tempo. Fondamentale, quindi, l’attenta pianificazione.