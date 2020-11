Assassin's Creed Valhalla registra un lancio migliore di Odyssey

Ottimo lancio per Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft segnala che questo è stato migliore di quello del precedente capitolo della saga, Odyssey.

Il publisher franco-canadese ha infatti reso noto che “il numero di giocatori attivi il giorno del lancio di Assassin’s Creed Valhalla è stato il doppio di quello di Assassin’s Creed Odyssey e si prevede che questo trend continui con l’aumento delle vendite delle console di nuova generazione“, come riportato nel comunicato stampa appena recapitatoci in redazione. La compagnia fa sapere, inoltre, che il gioco ha raggiunto alti livelli di audience e di engagement su Twitch e YouTube, superando i lanci di qualsiasi altro gioco pubblicato finora da Ubisoft.

“Siamo onorati per il modo in cui i giocatori hanno accolto il gioco e siamo estremamente fieri di ciò che i nostri team hanno realizzato con Assassin’s Creed Valhalla, che si basa sull’incredibile successo dei suoi predecessori“. Ha dichiarato Yves Guillemot, il co-fondatore e CEO di Ubisoft. “Nel contesto del COVID-19, aver portato Assassin’s Creed Valhalla su ben sette piattaforme è un risultato incredibile per tutti i team coinvolti. Siamo felici di accogliere i giocatori su Xbox Series X|S e PlayStation 5 con un gioco in grado di scatenare la potenza del nuovo hardware. Questo apre la strada a un fantastico periodo di festività, con Assassin’s Creed Valhalla destinato a diventare uno dei più grandi successi di questa stagione“.

Assassin’s Creed Valhalla, lo ricordiamo, è già disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. Il 19 novembre sarà disponibile anche su PS5. In caso non l’abbiate ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dell’action RPG targato Ubisoft Montreal.

