Mojang ha annunciato che il tanto atteso cross-play sta per essere aggiunto a Minecraft Dungeons (qui la nostra recensione) con un apposito aggiornamento gratuito in arrivo la prossima settimana.

Dal 17 novembre, infatti, i possessori dell’action RPG sviluppato in collaborazione con Double Eleven su PC, PS4, Xbox One e Switch potranno unire le forze e partecipare alle medesime sessioni di gioco a prescindere dalla propria piattaforma preferita.

