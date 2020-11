The Pathless è disponibile da oggi su PC e console, ecco il trailer di lancio

Annapurna Interactive ha confezionato il trailer di lancio di The Pathless, l’ultima fatica di Giant Squid (autori di ABZU) è infatti disponibile da oggi su PC, PS4 e Apple Arcade.

The Pathless vede i giocatori assumere il ruolo del Cacciatore, un maestro del tiro con l’arco che si reca su un’isola mistica per dissipare una maledizione delle tenebre che attanaglia il mondo. Il Cacciatore deve stringere un legame con un compagno aquila per cacciare gli spiriti corrotti, facendo attenzione a non diventare il cacciato. I giocatori esploreranno nebbiosi boschi pieni di segreti, risolveranno enigmi in antiche rovine e saranno messi alla prova in epiche battaglie.

The Pathless sarà disponibile anche su PS5 quando la console arriverà sul mercato, il prossimo 19 novembre.