Falcom: nel 2021 arriveranno nuovi titoli, fra cui un nuovo Trails

Periodo di resoconti fiscali, e periodo di dediti fan che li spulciano alla ricerca di informazioni. Oggi tocca a Falcom, che ha quanto pare ha grandi piani in mente per celebrare il suo quarantesimo anniversario. Come riportato da Gematsu, infatti, la compagnia giapponese progetta di rilasciare molteplici titoli per console nel corso del 2021, fra cui un nuovo capitolo dell’acclamata serie Trails of Cold Steel. Se vi state chiedendo quanto ci vorrà perché questi titoli arrivino anche da noi – tradizionalmente, Falcom tende a prendersela comoda con i lanci sul mercato occidentale – potrebbe rassicurarvi l’affermazione che la compagnia intende espandere il suo contenuto su PlayStation 4, Xbox One e PC a livello globale. Noi consigliamo di non trattenere il fiato in attesa, in ogni caso.

Condividi con gli amici Inviare