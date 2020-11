For Honor: Ubisoft chiarisce il passaggio alla next gen

Per molti giocatori, il passaggio alla next gen è tanto importante quanto foriero di domande, e questo è doppiamente valido per chi apprezza in particolar modo i titoli competitivi. Proprio per questo gli sviluppatori di For Honor si sono attivati per chiarire come avverrà il passaggio generazionale e rispondere alle domande più comuni fra gli appassionati. Iniziamo con la questione più semplice, e cioè quella riguardante i miglioramenti che cavalieri, vichinghi, samurai e altre ucronie assortite potranno aspettarsi di ricevere.

Riflessi dell’acqua migliorati

Dattagli a distanza migliorati

Risoluzione delle ombre migliorata

Texture Filtering migliorato

Risoluzione 4K (Xbox Series X, PS5) / 1080p (Xbox Series S)

(Xbox Series X, PS5) / (Xbox Series S) 60FPS (Xbox Series X | S, PS5) all’inizio della Season 4.

Passiamo ora agli altri aspetti. Sembra che anche la versione next gen di For Honor non includerà il crossplatform; questo significa che i giocatori Xbox, PlayStation e PC non potranno sfidarsi fra di loro. D’altro canto, verrà implementata la crossgenerazionalità: chi gioca su Xbox Series X|S potrà giocare anche contro chi si trova su Xbox One, ad esempio. Come tutti i giochi Ubisoft, anche For Honor entrerà a far pare di Ubisoft Connect, ma non sfrutterà la sua funzionalità che permette di conservare i propri progressi indipendentemente dalla piattaforma. Quindi se per esempio doveste passare da PlayStation 4 a PlayStation 5 (o da Xbox One a Xbox Series X|S) manterrete intatto il vostro salvataggio, ma lo stesso non accadrà se doveste decidere di cambiare famiglia.

Infine, un’ultima nota per chi ha comprato l’edizione fisica del gioco: similmente a quanto avviene per DOOM Eternal, il disco sarà necessario per poter giocare a For Honor anche sulle console di prossima generazione. Di conseguenza, se doveste acquistare una Xbox Series S o una PlayStation 5 senza lettore, sarete costretti a riacquistare il gioco in versione digitale.