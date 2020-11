Ghost of Tsushima supera quota 5 milioni di copie vendute

Casoami ci fossero dubbi, Ghost of Tsushima è stato un successo invidiabile, non solo di critica ma anche di pubblico. A testimoniarlo è la cifra di copie vendute riportata dal New York Times: cinque milioni di copie in appena quattro mesi. Un numero che rende onore al lavoro fatto da Sucker Punch nel costruire un Giappone medievale tanto bello da vedere quanto piacevole da giocare, per non parlare del supporto dopo il lancio. Ricordiamo, infatti, che di recente Ghost of Tsushima ha ricevuto un aggiornamento gratuito che ha aggiunto una modalità cooperativa sia estesa che approfondita; potete scoprirne di più in merito leggendo la nostra intervista con Nate Fox e Darren Bridges di Sucker Punch.

Visto il successo di Ghost of Tsushima, è plausibile che lo studio di Belleuve decida di mettersi al lavoro su un seguito, e anzi, segni in questo senso si sono già visti.