WRC 9: ecco il trailer di lancio della versione next gen

Potevano forse le scattanti macchine di KT Racing mancare all’appuntamento con la next gen? Ovviamente no, e infatti anche WRC 9 potrà sfruttare in pieno i benefici apportati dall’hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, come dimostrato da questo trailer in risoluzione 4K e tutta la fluidità dei 60 fps.

Su PlayStation 5, WRC 9 potrà beneficiare del feedback aptico del DualSense, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente non solo visivamente ma anche al tatto. Su Xbox Series X|S, invece, il rallystico sfrutterà il servizio Smart Delivery per permettere il passaggio semplice e gratuito alle console di nuova generazione, senza nessun prezzo aggiuntivo.

Ricordiamo che la versione next gen di WRC 9 è disponibile a partire dal 10 novembre, e include già tutte le aggiunte portate dall’aggiornamento di ottobre, e cioè sei nuove tappe del rally di Finlandia, un pilota WRC aggiuntivo e la nuova modalità foto.