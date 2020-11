Elden Ring: il boss di Xbox Phil Spencer ci ha giocato a lungo

Non ci sono requie per gli appassionati di From Software alla ricerca di informazione su Elden Ring. Dopo che qualche giorno fa era stato lo studio stesso a fare il sibillino, oggi è stato Phil Spencer a stuzzicare la fanbase. Nel corso di un’intervista con Gamespot il boss di Xbox ha infatti dichiarato di averci giocato a lungo, e ha proseguito la conversazione dichiarando che “ho giocato tutti i giochi di Miyazaki dell’ultimo decennio, e questo è sicuramente il suo titolo più ambizioso. Insomma, io amo i suoi giochi, ma vedendo alcune delle meccaniche di gameplay che sta affrontando […] l’ambientazione, il lavoro con un altro autore in termini di storia. Lo adoro.”

Ovviamente, vista la sua posizione Phil Spencer può mettere mano a build di prova ben al di là delle possibilità di noi comuni mortali; ma sono comunque interessanti i suoi appunti sulle nuove meccaniche di gameplay. A cosa si sarà riferito? Sappiamo già che Elden Ring avrà un’ambientazione molto più aperta dei Souls e che ci permetterà di spostarci a cavallo, ma quali altri sorprese avrà in serbo Miyazaki per i suoi fan? Forse qualcosa a che vedere con quel braccio meccanico che abbiamo visto nel trailer? Speriamo le prossime settimane ci possano portare risposta; magari, chissà, in occasione dei The Game Awards.