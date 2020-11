Il 10 novembre ha finalmente avuto luogo il lancio delle nuove console di Microsoft: le Xbox Series X e le Series S sono arrivate nelle case di molti appassionati, deliziandoli con un primo assaggio di next gen. E sembra che al di là dei problemi di scorte, questo lancio sia stato un clamoroso successo per la Casa di Redmond: a testimoniarlo è stato il capo di Xbox Phil Spencer, che sul suo profilo Twitter ha dichiarato come nelle 24 ore dal lancio siano state vendute più console di sempre (nella storia della compagnia, immaginiamo).

Un successo notevole, e che arriva a dispetto di tutti i dubbi su lineup di lancio e sulla bontà dell’offerta Microsoft. Ma non dubitiamo che il lancio della distinta concorrenza di casa Sony potrà celebrare traguardi simili, con i due lanci di oggi (Giappone e America) e del 19 novembre (Europa).