Destiny 2: Oltre la Luce, il trailer della Stagione della Caccia

Con Oltre la Luce ormai disponibile su tutte le piattaforme, Bungie ha appena dato il via alla Stagione della Caccia di Destiny 2.

Nella Stagione della Caccia i seguaci di Xivu Arath cercano di prendere il potere per un motivo sconosciuto. I Guardiani dovranno lavorare con Spider per scovare nuovi cattivi e scoprire perché Xivu sta radunando reclute al suo fianco. La Stagione della Caccia porta con sé un nuovo level cap di potenza e un nuovo manufatto con mod e miglioramenti per il combattimento. Questa nuova stagione di contenuti durerà fino al 9 febbraio 2021, mentre la Missione Stagionale partirà il 17 novembre. I giocatori potranno dare la caccia ai seguaci di Xivu Arath in una nuova attività specifica per la stagione.

Queste in dettaglio le novità della Stagione della Caccia:

Impresa Esotica Falco Lunare

Nuove armi per le Prove di Osiride

Nuovi set di armi rituali

Nuovo Pass Stagionale e ricompense

Nuovi ornamenti armatura universale

Infine, durante il periodo delle vacanze tornerà anche l’evento stagionale dell’Aurora e i Guardiani potranno consegnare ancora una volta i biscotti in tutta la galassia. Quest’anno saranno disponibili nuove ricette da consegnare a vecchi e nuovi amici offrendo ai giocatori pacchetti evento e una nuova arma.