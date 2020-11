Epic Games Store regala il bullet hell tricolore The Textorcist

Coem di consueto, Epic Games Store sta regalando un nuovo gioco agli utenti che ne fanno richiesta: il titolo gratuito della settimana è The Textorcist, particolare bullet hell sviluppato dallo studio indie italiano Morbidware.

Ambientato in una Roma assediata dalle creature demoniache, The Textorcist pone il giocatore nei panni dell’esorcista privato Ray Bibbia che dovrà dunque mondare la Capitale dagli spiriti maligni recitando formule sacre scrivendone il testo con la tastiera. Tutto questo ovviamente mentre si cerca di evitare i proiettili sparati dai nemici.

Per riscattare il videogioco gratuito della settimana basta seguire questo collegamento, ricordandovi che l’offerta è valida solo fino al 19 novembre. Dopodiché, Epic Games Store regalerà altri due titoli: Elite Dangerous e The World Next Door.

