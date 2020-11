Sony potrebbe essere in procinto di acquisire Bluepoint Games

Secondo un’indiscrezione pubblicata in queste ore sul forum di ResetEra, Sony Interactive Entertainment sarebbe in procinto di acquisire Bluepoint Studios, la compagnia texana autrice del recentissimo remake di Demon’s Souls.

Stando alle fonti citate sulla message board, lo studio con base ad Austin potrebbe entrare a far parte della scuderia PlayStation Studios nell’immediato futuro. Le trattative sarebbero infatti in una fase molto avanzata e Sony potrebbe annunciare l’acquisizione già nelle prossime settimane.

Da notare, tuttavia, che si tratta comunque di un rumor che potrebbe rivelarsi privo di fondamento, dunque vi invitiamo a prendere questa notizia con le opportune cautele. D’altro canto, però, Bluepoint Games ha un rapporto privilegiato con Sony avendo curato diverse remaster, conversioni e remake di videogiochi per la compagnia giapponese, quindi un’eventuale acquisizione appare quantomeno probabile. Staremo a vedere.

