Half-Life: Alyx si aggiorna introducendo i commenti degli sviluppatori

Valve ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Half-Life: Alyx che aggiunge il commento degli sviluppatori.

L’update introduce oltre tre ore di contenuti audio registrati che coprono gran parte degli aspetti dello sviluppo, tra cui la progettazione, la grafica, le animazioni, il rendering, l’audio e molto altro. Naturalmente questi commenti contengono spoiler legati alla trama di Half-Life: Alyx, dunque è consigliabile aver completato il gioco almeno una volta prima di godere di questi nuovi contenuti. Per accedere a questi file audio basta avviare una nuova partita con l’opzione Commenti dello sviluppatore abilitata.

A causa della pandemia di Covid-19, gli audio sono stati registrati direttamente nelle case dei relativi membri del team “all’interno di armadi o aree insonorizzate da lenzuola“, come segnalato dalla stessa Valve in una news su Steam. Da notare, infine, che i commenti sono in inglese ma tra i sottotitoli non figura l’italiano.