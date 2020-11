Sackboy: A Big Adventure si mostra nel trailer di lancio

Sony Interactive Entertainment ha confezionato e diffuso il trailer di lancio di Sackboy: A Big Adventure, il platform tridimensionale sviluppato da Sumo Digital disponibile su PS4 e presto su PS5.

Lo spin-off di LittleBigPlanet è infatti presente da ieri su entrambe le console Sony, ma la versione PS5 è attualmente disponibile soltanto in Nord America visto che la piattaforma next-gen della compagnia giapponese non è ancora arrivata in Europa. Affinché sia possibile giocare a Sackboy: A Big Adventure su PS5 bisognerà infatti aspettare il prossimo 19 novembre, giorno di lancio della console nel Vecchio Continente, e dunque anche in Italia.