Assassin's Creed Valhalla su PC non avrà gli achievement

Assassin’s Creed Valhalla è uscito da poco tempo, e non dubitiamo che tanti giocatori si stiano divertendo un sacco a giocare con Eivor. Gli appassionati di achievement, però, hanno ricevuto una brutta doccia fredda: nell’ultimo titolo di Ubisoft queste ormai tradizionali e ubiquitose sfide non sono presenti. La questione è stata portata dagli utenti sul forum ufficiale, dove un rappresentate della compagnia francese ha chiarito la situazione. A quanto pare, non si tratta di una svista o di un inopportuno bug, ma di una decisione programmata: Ubisoft intende infatti concentrare l’attenzione dei giocatori su Ubisoft Connect e sul suo sistema di Sfide, che oltre alla soddisfazione personale permettono di ottenere anche ricompense di vario tipo.

Il post non fa riferimento a quali altri titoli adotteranno la stessa strada, ma è plausibile che anche questi ultimi avranno un approccio simile. Sempre che, va detto, la ricezione non proprio entusiastica di questo cambiamento da parte dei giocatori non riesca a far cambiare idea a Ubisoft.