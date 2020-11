Destiny 2: Bungie sospende temporaneamente le Prove di Osiride

Con l’arrivo di Destiny 2: Oltre la Luce, molti utenti saranno indubbiamente tornati a solcare i pianeti del sistema solare nello sparatutto di Bungie. Qualcuno, probabilmente, avrà anche deciso di rischiare la fortuna nel Crogiolo e di cimentarsi nelle Prove di Osiride, ma a quanto pare in questo caso gli intoppi non sono mancati. Pare infatti che sui campi di battaglia giri da qualche giorno un simpatico bug che garantisce durata infinita all’abilità finale dello Stregone della Stasi; inutile spiegare come questo non sia un evento particolarmente desiderabile. Probabilmente è proprio per questo motivo che Bungie ha deciso di sospendere per circa due settimane, e cioè fino al 27 novembre, le Prove di Osiride.

Una durata di tempo non indifferente, ma chissà: forse lo studio di sviluppo si è accorto di altre magagne più nascoste di uno Stregone impegnato a congelare il mondo e che necessitano di più giorni per essere risolti. Noi ne approfittiamo per ricordarvi che il buon Daniele Dolce sta solcando la frigida superficie di Europa in lungo e in largo e potrete presto leggere la sua recensione di Destiny 2: Oltre la Luce.