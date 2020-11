Nioh 2: Complete Edition arriverà su PS4, PC a febbraio

Ottime notizie per i fan dei soulslike, sopratutto se avete un debole per il Giappone feudale e per la sua mitologia. Koei Tecmo ha infatti annunciato Nioh 2: Complete Edition, che includerà i due DLC usciti finora più quello in arrivo a dicembre. Particolare notevole di questa edizione è che non sarà disponibile solo su PS4, ma anche su PC a partire dal 5 febbraio 2021.

Koei Tecmo e Team Ninja promettono che su PC Nioh 2 godrà del supporto a risoluzione 4K, compatibilità con schermi ultra-wide, supporto a schermi a 144hz e fino a 120fps, oltre ovviamente alla possibilità di una personalizzazione completa di controlli su mouse e tastiera, per quelli che soffrissero di un’incurabile allergia ai gamepad. Non è finita qui, però: Koei ha anche rivelato Nioh 2: The First Samurai, il prossimo DLC in arrivo il 17 dicembre. Ancora una volta, ci troveremo ad avere a che fare con viaggi nel passato che metteranno alla prova le nostre abilità; e proprio a questo scopo, Team Ninja ha deciso di introdurre un ulteriore livello di difficoltà per i cacciatori di Yokai più tenaci e temerari.

E siccome un tocco di console next gen non può certo mancare, Koei Tecmo si è preparata anche un terzo annuncio: il 5 febbraio 2021 sarà anche il giorno in cui su PS5 arriverà The Nioh Collection, una raccolta che includerà versioni rimasterizzate dei due titoli più tutti i loro DLC.

Così come sulla versione PC di Nioh 2, anche in questo caso potremo giocare con tutta la nitidezza della risoluzione 4K e la fluidità di 120 fps. Le versioni rimasterizzate dei due titoli saranno acquistabili anche separatamente, ma solamente nella loro Complete Edition; non sarà possibile acquistare singolarmente la versione rimasterizzata del secondo capitolo della saga nè dei suoi DLC su PlayStation 5. L’aggiornamento dalla versione PS4 a quella PS5 di Nioh 2: The Complete Edition sarà gratuito, ma se possede la versione fisica del gioco avrete bisogno di una PS5 dotata di lettore.