Cyberpunk 2077: il quinto Night City Wire si terrà fra pochi giorni

CD Projekt RED ha organizzato il suo prossimo Night City Wire, trasmissione dedicata a Cyberpunk 2077. Dobbiamo ammettere una cosa, però: la data quasi ci spiace dirvela, perché sicuro non vi farà piacere: la trasmissione è infatti prevista per il 19 novembre, ovvero il giorno in cui la nuova opera dello studio polacco sarebbe dovuta arrivare sugli scaffali. E invece, come ben sapete, Cyberpunk 2077 è stato rinviato e al suo posto gli sviluppatori verrano a parlarci di Johnny Silverhand e delle musiche di Night City. CD Projekt promette che questa trasmissione sarà “a big one”, il che a questo punto possiamo solo sperare non sia foriero di cattive notizie.

Al solito, potrete seguire il Night City Wire su Twitch, a partire dalle 18:00 ora locale.