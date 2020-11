Milan Games Week: gli indie grandi protagonisti

Come tante altre manifestazioni, anche il Milan Games Week si presenterà in forma digitale. Giunta alla sua decima edizione (motivo dietro alla dicitura MGW-X), la kermesse lombarda collaborerà con IIDEA per dedicare uno spazio speciale ai giochi indie offrendo a decine di sviluppatori indipententi l’opportunità di mettere in mostra le loro creazione. Scelti tramite bando, trenta diversi creatori si alterneranno sul palco digitale di MGW Indie, canale Twitch dedicato ai progetti indie dove ciascuno di loro avrà a suo disposizione uno spazio di 30 minuti.

Ma non ci si ferma qui: Dal 27 al 29 novembre saranno anche organizzate tre tavole rotonde, una al giorno, ciascuna associata a un tema specifico: Sci-fi, One Man Company e Narrativa. Questi incontri faranno da filo conduttore fra le varie presentazioni degli sviluppatori, e saranno un luogo di condivisione e confronto moderato dal giornalista e scrittore Emilio Cozzi.