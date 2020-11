Xbox Game Studios Publishing al lavoro su un open world

Qualcosa di misterioso bolle in pentola dalle parti di Microsoft. Il noto insider Klobrille si è infatti accorto che il profilo Linkedin di Dave Mongan, Narrative Director per Xbox Game Studios Publishing, fa menzione di un “emozionante titolo open world AAA ancora da annunciare.” Importante tenere presente, como sottolinea lo stesso Klobrille nei commenti, che questo progetto non va confuso con quello di The Initiative, altro studio di Xbox al lavoro su un misterioso titolo per il quale ha arruolato tutta una serie di nomi di alto profilo.

Xbox Game Studios Publishing, infatti, è il ramo che si occupa di collaborare con gli studi first party, come per esempio i Moon Studios di Ori and the Will of the Wisps. La questione, a questo punto, è aperta: con chi mai staranno complottando Dave Mongan e colleghi per un nuovo tripla A open world? Se vi è venuta in mente Insomniac, che per Microsoft in passato aveva pubblicato Sunset Overdrive, sappiate che l’eventualità è molto remota.