Cyberpunk 2077: i Run the Jewels nel nuovo video promozionale

Se siete fan dei futuri distopici e dell’hip-hop, ottime notizie per voi: a quanto pare CD Projekt RED ha arruolato i Run the Jewels per un nuovo video musicale tutto dedicato a Cyberpunk 2077 e alla sua atmosfera al neon e al cromo. Il titolo del pezzo è No Save Point, che vista la durata prevista speriamo vivamente sia più un modo di dire che non un’anticipazione di quello che ci aspetterà nel gioco.

Questa con i Run the Jewels non è la prima collaborazione dello studio polacco con un gruppo musicale. Ricordiamo, infatti, che in Cyberpunk 2077 il gruppo SAMURAI sarà interpretato dalla band punk rock svedese Refused. E se volete scoprirne di più sul loro frontman Johnny Silverhand, assicuratevi di non perdervi il prossimo Night City Wire.