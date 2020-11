Fall Guys: l'oca di Untitled Goose Game arriva sul battle royale

Non la vera e propria oca, ovviamente, altrimenti il caos generato raggiungerebbe livelli entropici che metterebbero a rischio l’integrità dello spazio tempo, ma qualcosa che ci va molto vicino. Fall Guys e Untitled Goose Game hanno infatti siglato una collaborazione per aggiungere al coloratissimo battle royale un costume dedicato all’oca più dispettosa dei videogiochi, con tanto di emote sonora che, ovviamente, non può che riprodurre il fastidioso starnazzare del pennuto.

Il costume da oca è già disponibile, mentre l’emote sonora e gli altri due costumi – per chi vuole interpretare i poveri disgraziati costretti a subire le angherie del palmipede – arriveranno nei prossimi giorni. Ricordiamo che Fall Guys non è nuovo a collaborazioni simili: nelle settimane scorse, per esempio, ad arrivare sul gioco di Mediatonic erano stati il costume di Godzilla e quello di Sonic.