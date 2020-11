Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un trailer dedicato alla photo mode

La photo mode era già stata un pieno successo nel suo predecessore, e non poteva far altro che tornare anche in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. La modalità, che sarà sicuramente apprezzata da tutti i fan dell’Uomo Ragno creato da Brian Michael Bendis, è stata presentata più in dettaglio nell’ultimo trailer pubblicato da Insomniac.

Sembra che la varietà di opzioni non mancherà: potremo infatti cambiare le fonti di luce, spostarle a nostro piacimento e modificare al volo la tuta indossata da Miles Morales. Il tutto, ovviamente, potendo sfruttare i miglioramenti tecnici apportati dall’hardware di nuova generazione: oltre ad essere disponibile su PS4, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è infatti uno dei titoli di lancio di PS5.

Se volete ammirare qualche esempio del potenziale della photo mode, fate un salto a leggere la nostra recensione.