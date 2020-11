Assassin's Creed Valhalla avrà gli achievement, chiarisce Ubisoft

Ricorderete sicuramente come nella giornata di venerdì avevamo segnalato come, stando alle parole di un rappresentante Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla non avrebbe avuto gli achievement. Sembra però che questa informazione sia stata frutto di un’incomprensione: un altro post scritto da un diverso membro del supporto Ubisoft, ha infatti chiarito che i tanto ambiti obiettivi arriveranno, andando quindi ad aggiungersi alle Sfide già parte dell’ecosistema Ubisoft Connect.

Anche l’intervento originale è stato modificato per chiarire che gli achievement saranno effettivamente presenti in Assassin’s Creed Valhalla. Difficile sapere se si sia trattato effettivamente di un’incompresione o se, magari, Ubisoft è rimasta sorpresa dal risalto negativo che ha avuto la cosa e ha deciso di correre ai ripari.