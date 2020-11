Blood Bowl 3: la closed beta partirà all'inizio del 2021

Appassionati del violentissimo gioco di football ambientato nel mondo di Warhammer, gioite! Games Workshop ha infatti reso noto che la closed beta di Blood Bowl 3, ultima trasposizione videoludica dell’omonimo gioco da tavolo, partirà all’inizio del 2021.

Tuttavia, l’accesso alla beta del videogioco targato Cyanide e Nacon è per il momento riservata ai soli acquirenti della nuova edizione del board game. Chiunque abbia prenotato Blood Bowl: Second Season Edition, infatti, riceverà un codice da registrare su Steam utile ad accedere alla versione di prova del videogioco.

Non avete intenzione di acquistare il gioco da tavolo ma volete partecipare ugualmente alla closed beta di Blood Bowl 3? Niente paura giacché Cyanide ha fatto sapere che nel prossimo futuro verranno svelate ulteriori modalità di accesso alla beta. Da notare, infine, che questa versione di prova sarà disponibile solamente su PC, dunque niente closed beta su console.

